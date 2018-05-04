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    • Новый сервис Ocean Network Express

    04.05.2018

    • Ocean Network Express (ONE), объединенный контейнерный бизнес трех японских операторов, “K” Line, MOL и NYK Line, запустил новый сервис EC5 с заходом в порт Коломбо (Шри-Ланка) на терминал South Asia Gateway Terminal (SAGT), сообщает APM Terminals.

    Сервис EC5 соединит Азию и восточное побережье США с заходом в порты Лаем-Чабанг, Цай Меп, Сингапур и Коломбо по Атлантическому океана через Суэцкий канал, затем Галифакс, Нью-Йорк, Саванна, Джексонвилл и Норфолк, на обратном пути с заходом в порты Галифакс, Джебель-Али и Сингапур.

    Как отмечает APM Terminals, терминалом SAGT оперирует консорциум региональных и мировых компаний, в том числе APM Terminals, которым принадлежит 33% акций. Терминал был открыт в 1999 году, и это первый приватизированный терминал в Шри-Ланке. В 2017 году его грузооборот составил 1,8 млн TEU. Грузооборот порта Коломбо в прошлом году достиг 6,2 млн TEU.

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