Крупнейшее в мире судно прошло через Босфор

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик «Pioneering Spirit» прошло в среду через Босфор после окончания прокладки первой нити морского участки газопровода «Турецкий поток». Для этого турецкие власти на несколько часов приостановили движение через пролив. В сопровождении нескольких буксиров судно-гигант прошло через Босфорский мост и направилось к Мраморному морю. Затем судно отправится в порт Роттердам.

«Pioneering Spirit» построен в 2014 году. Он принадлежит швейцарской компании Allseas, которая выступала и заказчиком судна. Длина судна составляет 382 м., ширина — 124 м., высота — 30 м. Максимальное водоизмещение 932 000 тонн. Валовая вместимость 443 042 тонн.