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    • Крупнейшее в мире судно прошло через Босфор

    04.05.2018

    • Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик «Pioneering Spirit» прошло в среду через Босфор после окончания прокладки первой нити морского участки газопровода «Турецкий поток». Для этого турецкие власти на несколько часов приостановили движение через пролив. В сопровождении нескольких буксиров судно-гигант прошло через Босфорский мост и направилось к Мраморному морю. Затем судно отправится в порт Роттердам.

    «Pioneering Spirit» построен в 2014 году. Он принадлежит швейцарской компании Allseas, которая выступала и заказчиком судна. Длина судна составляет 382 м., ширина — 124 м., высота — 30 м. Максимальное водоизмещение 932 000 тонн. Валовая вместимость 443 042 тонн.

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