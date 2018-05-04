Китай отказывается утилизировать иностранные суда

В соответствии с новым экологическим законом Китай вводит запрет на утилизацию иностранных судов и буровых установок. Таким образом, страна намерена покинуть мировой рынок утилизации судов, сообщает Splash 24/7.

Отмечается, что закон вступит в силу с 31 декабря 2018 года. Он направлен на стандартизацию управления импортом иностранных твердых отходов, а также предупреждения и контроля над загрязнением окружающей среды. Закон ставит под запрет утилизацию 16 видов импортных твердых отходов, среди которых металлолом от утилизации судов и буровых установок и отходы от электродвигателей.

Новые правила уже вызвали обеспокоенность китайских верфей, которые теперь будут вынуждены полагаться только на местный рынок, то есть отечественные старые суда.