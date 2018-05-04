Единое информационное поле

Совершенствование деятельности на стыке «порт-железная дорога» напрямую связано с внедрением новых цифровых автоматизированных систем в процесс оптимизации подвода вагонов, поделился своим мнением начальник отдела внешнеторговых и транзитных перевозок управления движения ЦД ОАО «РЖД» Алексей Кузнецов в ходе международной выставки TransRussia-2018.

В частности, он рассказал о пилотном проекте по организации единого информационного поля – «АСУ-Порт» и «АСУ-РЖД», который реализуется в порту Новороссийска. Технология основана на электронном обмене данными, которые можно отследить в режиме реального времени. «Имея информацию от грузоотправителей, информацию о наличии груза на причалах, система в автоматическом режиме реализует план подхода поездов», – отметил А.Кузнецов. – Система позволяет рассчитывать план образования поездов, формировать составы по сортировочным станциям и формировать план выгрузки на припортовых станциях».

Кроме того, он привел пример внедрения автоматизированной системы в порту Усть-Луга. «Там работает маневровый оператор «Пул-Транс». По крайней мере, вопрос подачи вагонов полностью автоматизирован. Я считаю, что это два кита. И их опыт внедрения АСУ будет тиражироваться в других х портах России, после того, как проект в Новороссийске пройдет свою апробацию и станет уже действующей системой», — резюмировал А.Кузнецов.