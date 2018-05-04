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    • Дноуглубительные работы в порту Калининград

    04.05.2018

    • Северо-Западный бассейновый филиал завершил первый этап плановых ремонтных дноуглубительных работ, запланированных в этом году на акватории Калининградского морского канала в целях поддержания навигационных глубин на акватории морского порта Калининград.

    Работы проводились с использованием дноуглубительных судов ФГУП «Росморпорт» – cамоотвозных трюмных землесосов «Соммерс», «Кроншлот» и «Северная Двина» на нескольких участках.

    В ходе дноуглубительных работ извлечено и вывезено в районы захоронения 439 тыс. куб. м. донного грунта, из них 249,4 тыс. куб. м. выполнено самоотвозным землесосом «Северная Двина» Архангельского филиала предприятия, ранее мобилизованным для проведения дноуглубительных работ на акватории Калининградского морского судоходного канала, сообщает пресс-служба «Росморпорта».

    По завершении работ суда вернулись в порты приписки: морской порт Большой порт Санкт-Петербург и морской порт Архангельск для прохождения планового технического обслуживания и подготовке к дальнейшим дноуглубительным работам.

    Осенью ремонтные дноуглубительные работы в морском порту Калининград будут продолжены дноуглубительными судами ФГУП «Росморпорт». Планируемый объем работ составит не менее 100 тыс. куб. м. грунта.

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