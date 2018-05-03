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    • OOCL увеличил выручку и объемы

    03.05.2018

    • Orient Overseas Container Line (OOCL) опубликовал неаудированные операционные показатели за первый квартал 2018 года.

    Объем перевозок линии в сравнении с первым кварталом прошлого года увеличился на 7,5% и достиг 1 579 578 TEU.

    Перевозки выросли на всех направлениях, за исключением внутриазиатского/австралийского трейда. Так, на транстихоокеанском трейде увеличение составило 16,3% — до 457,5 тыс. TEU.

    На трейде Азия – Европа перевозки увеличились существенно: на 20,5% — до 302,6 тыс. TEU.

    На трансатлантическом – плюс 2,2% — 103,4 тыс. TEU.

    Небольшое снижение объемов перевозок на внутриазиатском/австралийском трейде: на 1,1% — до 716,3 тыс. TEU.

    Выручка компании выросла на 16,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 года и составила 1,38 млрд долларов.

    Увеличение выручки произошло на транстихоокеанском трейде – на 19,2%. Это 528,9 тыс. долларов.

    На трейде Азия – Европа выручка составила 281,3 тыс. долларов, что на 23,8%, выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Увеличение на трансатлантическом трейде составило 1,9% — 128,6 тыс. долларов.

    На внутриазиатском/австралийском трейде выручка составила 447,3 долларов – плюс 13% к показателю первого квартала 2017 года.

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