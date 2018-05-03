Grimaldi Group построит гибридные ро-ро суда

Grimaldi Group заказала строительство шести автомобилевозов на китайской верфи Jinling. Их стоимость оценивается в 400 млн долларов. Сдача судов в эксплуатацию ожидается, начиная с 2020 года.

Дина каждого судна составит 238 м., ширина – 34 м. Общая палубная площадь – 7 800 линейных м. Отмечается, что грузовместимость новых судов увеличится вдвое в сравнении с самым крупным судном, оперируемым компанией, и втрое – по отношению к ро-ро судам предыдущего поколения. При той же скорости суда будут потреблять то же количество топлива, что означает 100% увеличение эффективности перевозки на тонну груза.

Разработкой новостроев, серия которых названа «Grimaldi Green 5th Generation» (GG5G), занимались департамент технологий и энергосбережения Grimaldi Group совместно с Nordic Engineering Design house Knud E. Hansen. Новая серия ро-ро судов, оснащенных литиевыми аккумуляторами, сможет работать на топливе в море и на электричестве в порту, что гарантирует «нулевые» выбросы в порту.

Три судна будут задействованы в Средиземном море. Остальные, ледового класса, выкупит Finnlines, входящая в Grimaldi Group, и разместит их в Балтийском море.