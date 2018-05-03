Containerships инвестирует в СПГ

Containerships планирует инвестировать 200 млн евро в расширение использования сжиженного природного газа. Это будет самая крупная единоразовая инвестиция компании, сообщает LNG World News со ссылкой на Containerships.

Первое судно компании, работающее на СПГ, будет сдано в эксплуатацию уже этим летом. Он получил название «Nord». Кроме того, в настоящее время на китайской верфи Guangzhou Wenchong Containerships строит четыре контейнеровоза с двухтопливными двигателями. Short-sea суда вместимостью 1 400 TEU будут задействованы на Балтийском и Северном морях.

Помимо этого, Containerships намерен увеличить парк большегрузов, работающих на СПГ. Ожидается, что к 2020 году их число достигнет 200 ед.