500 млн долларов на иранскую железную дорогу

Азербайджан готов выделить 500 млн долларов на строительство участка железной дороги на территории Ирана. Проект ветки длиной в 150 км будет прорабатываться в ближайшее время. Об этом рассказал советник посольства Азербайджанской Республики в РФ Шовги Мехдизаде в ходе международной выставки TransRussia-2018.

«В прошлом году завершилось строительство нашей железной дороги до границы с Ираном, был введен мост через реку. Также Азербайджан готов инвестировать средства и для терминала железнодорожных перевозок», – сказал он.

Переговоры по строительству еще не завершены. Однако Ш.Мехдизаде подчеркнул, что все эти действия приближают начало работы коридора «Север – Юг».