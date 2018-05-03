Отгрузка нефти увеличилась

За апрель этого года на Морском терминале АО «КТК-Р» отгружено 5 068 484 тонн нефти брутто (40 107 909 баррелей), что на 362 673 тонн или на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили SeaNews в компании, из отгруженных 5 068 484 тонн нефти 2 536 551 тонна – это нефть месторождения Тенгиз, 925 887 тонн – нефть месторождения Карачаганак, 897 376 тонн – нефть Кашаганского месторождения, а также немногим более 190 тыс. тонн нефти от других производителей. Российские грузоотправители по нефтепроводной системе АО «КТК-Р» в апреле экспортировали 518 462 тонны нефти брутто.

Всего с начала года по 30 апреля 2018 года включительно на Морском терминале КТК было отгружено 183 танкера, из них 45 – в апреле.

В компании отметили, что в марте этого года на Морском терминале КТК был установлен рекорд месячной отгрузки. Объемы перевалки нефти составили 5 506 294 тонны (43 609 021 баррелей), что почти на 6 % выше предыдущего рекорда, установленного в декабре 2017 года – тогда на Морском терминале КТК отгрузили 5 196 229 тонн нефти.

Отмечается, что всего с 2001 года по 30 апреля 2018 года включительно через нефтепроводную систему Тенгиз – Новороссийск на мировые рынки было поставлено 541 572 655 тонн нефти. Из них 470 713 317 тонн – это нефть казахстанских грузоотправителей и 70 859 338 тонн черного золота, добытого на территории России.