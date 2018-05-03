Независимый сервис HMM

Новый независимый сервис Hyundai Merchant Marine (HMM) Азия – Северная Европа (AEX), стартовавший 8 апреля этого года, оказался востребованным. Как сообщает компания, все слоты в рамках этого сервиса полностью забронированы, с первого и по пятый рейс, который состоится 7 мая.

Отмечается, что независимый сервис AEX работает вне рамок стратегического сотрудничества с 2M альянсом, куда входят MSC и Maersk Line. На сервисе задействовано 10 контейнеровозов вместимостью по 4 600 TEU. Ротация портов: Пусан – Шанхай – Нинбо – Гаосюн – Шэньчжэнь – Сингапур – Коломбо – Роттердам – Гамбург – Саутгемптон – Сингапур – Гонконг – Пусан.

Время транзита на маршруте Пусан – Роттердам составляет 30 дней, Пусан — Гамбург – 32 дня, Шанхай – Роттердам – 28 дней, Шанхай – Гамбург – 30 дней, что быстрее на 2-5 дней в рамках существующих сервисах на Северную Европу.