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    • Назначение в Globaltrans

    03.05.2018

    • Совет директоров Globaltrans возглавил директор по стратегии Сергей Мальцев. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Он приступил к своим обязанностям с 28 апреля.

    Михаэел Зампелас, возглавлявший совет директоров с 2013 года, станет старшим независимым неисполнительным директором в совете директоров.

    С.Мальцев, являясь основателем Globaltrans, более десяти лет проработал в должности генерального директора компании. С 2015 года Сергей Мальцев занимал должность старшего вице-президента по стратегии и корпоративному управлению ОАО «РЖД», является членом совета нескольких дочерних компаний «РЖД». Директором по стратегии был назначен в августе 2017 года.

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