Назначение в Globaltrans

Совет директоров Globaltrans возглавил директор по стратегии Сергей Мальцев. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Он приступил к своим обязанностям с 28 апреля.

Михаэел Зампелас, возглавлявший совет директоров с 2013 года, станет старшим независимым неисполнительным директором в совете директоров.

С.Мальцев, являясь основателем Globaltrans, более десяти лет проработал в должности генерального директора компании. С 2015 года Сергей Мальцев занимал должность старшего вице-президента по стратегии и корпоративному управлению ОАО «РЖД», является членом совета нескольких дочерних компаний «РЖД». Директором по стратегии был назначен в августе 2017 года.