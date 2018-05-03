Строительный хаб появится в порту Амстердам

«В Амстердаме возросло количество строящихся объектов в рамках различных реализуемых проектов, — говорится в официальном сообщении порта Амстердам. – Это привело к необходимости перенаправить потоки грузов, предназначенных для строительства». В этих целях в порту Амстердам создадут «умный» мультимодальный строительный хаб.

Власти города, администрация порта Амстердам совместно с партнерами уже начали реализовывать проект, который поможет максимально перераспределить траффик грузов, необходимых для строительства, «с дороги на воду». Это позволит разгрузить дороги, что приведет к уменьшению выбросов. Отмечается, что строительные грузы перед отправкой будут аккумулироваться в одной точке «на воде», то есть в порту.

Проект уже стартовал, и первоначальная оценка его эффективности планируется уже в ноябре этого года.