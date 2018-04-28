Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • «ТрансКонтейнер» запускает новый сервис

    28.04.2018

    • ПАО «ТрансКонтейнер» внедряет транспортно-логистический продукт по перевозке грузов в контейнерах из Китая в Австрию. Партнерами проекта выступили Chengdu International Railway Port Group, DHL Global Forwarding, CMA CGM и Rail Cargo Group.

    Первый поезд отправился из Чэнду 12 апреля. В составе проследовали 40-футовые и 20-футовые контейнеры с грузами народного потребления общим объемом 82 ДФЭ, сообщает пресс-служба компании. Время в пути следования составило 15 дней, протяженность маршрута — 9 800 км.

    Торжественная встреча поезда состоялась на терминале ÖBB-Güterzentrum Wien Süd 27 апреля. В мероприятии приняли участие президент Австрии Александр Ван дер Беллен, председатель правления ÖBB-Holding AG Андреас Матта, генеральный директор Rail Cargo Group Томас Каргл и директор ПАО «Трансконтейнер» по продажам и развитию бизнеса Александр Подылов.

    «Безусловно, это радостное событие, так как новый маршрут Чэнду – Вена знаменует собой расширение географии инициативы «Один пояс, один путь», к которой сегодня присоединилась и Австрия. Мы планируем организовывать курсирование поездов между Китаем и Австрией на регулярной основе и в ближайшее время рассчитываем расширить географию перевозок на соседние с Австрией страны. Контейнерный терминал «ТрансКонтейнер» в г. Добра (Словакия), где осуществляется перегруз контейнеров с колеи 1520 на 1435 будет способствовать дальнейшей интеграции стран региона в международную сеть железнодорожной доставки грузов в контейнерах на Евразийском пространстве. Мы   видим огромный интерес среди клиентов к новому транспортному продукту в связи с чем, с оптимизмом смотрим на развитие данного маршрута», — подчеркнул Александр Подылов.

    79
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    COSCOБельгияЗебрюггеКитайКонтейнерный терминалКонцессия 23.01.2018 COSCO Shipping Ports подписал концессию
    На управление контейнерным терминалом в порту Зебрюгге
    0
    FESCO СервисЯпония 27.04.2018 FESCO запускает «Быстрый путь»
    FESCO запускает «Быстрый путь» (Hayamichi, はやみち【早道) – новый сервис ускоренной регулярной перевозки грузов в контейнерах из портов Японии […]
    0
    КитайКонтейнеровозыСПГ 11.01.2018 Контейнеровоз-мусоровоз на СПГ
    Первый в Китае
    0
    Совет директоровТрансКонтейнер 06.03.2018 Переизбран председатель совета директоров ТрансКонтейнера
    Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» переизбран заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков. По информации компании, […]
    0
    Hyundai Merchant MarineСервис 15.01.2018 Новый сервис HMM
    Из Южной Кореи в Катар
    0
    MSCОтмена рейсовСервис 23.01.2018 MSC отменил рейсы
    Mediterranean Shipping Company (MSC) сообщил об отмене в связи с праздниками рейсов в восточном направлении на следующих сервисах: […]
    0
    HeavyliftКитайНегабаритРЖД Логистика 05.03.2018 Негабарит на flatrack’e
    Для завода БазэлЦемента из Китая через Петербург
    0
    2017МСФОТрансКонтейнерФинансы 28.03.2018 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало аудированную консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год. Выручка составила 65,6 млрд рублей, […]
    0
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 20.04.2018 Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2018 года составил 42,7 млн TEU – на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    MaerskMaersk LineАзия - ЕвропаСервис 20.03.2018 Изменения на сервисах Maersk
    На трейде Азия – Европа
    0
    АвстрияМеморандумСотрудничествоСПТрансКонтейнер 21.02.2018 ТрансКонтейнер планирует СП в Австрии
    С Rail Cargo Austria AG
    0
    OOCLСервис 15.02.2018 OOCL расширяет сервисы на Средиземноморье
    OOCL расширяет сервисы на трейде Средиземноморье – Ближний Восток и Индийский субконтинет. Так, в марте компания запускает новый […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики