«ТрансКонтейнер» запускает новый сервис

ПАО «ТрансКонтейнер» внедряет транспортно-логистический продукт по перевозке грузов в контейнерах из Китая в Австрию. Партнерами проекта выступили Chengdu International Railway Port Group, DHL Global Forwarding, CMA CGM и Rail Cargo Group.

Первый поезд отправился из Чэнду 12 апреля. В составе проследовали 40-футовые и 20-футовые контейнеры с грузами народного потребления общим объемом 82 ДФЭ, сообщает пресс-служба компании. Время в пути следования составило 15 дней, протяженность маршрута — 9 800 км.

Торжественная встреча поезда состоялась на терминале ÖBB-Güterzentrum Wien Süd 27 апреля. В мероприятии приняли участие президент Австрии Александр Ван дер Беллен, председатель правления ÖBB-Holding AG Андреас Матта, генеральный директор Rail Cargo Group Томас Каргл и директор ПАО «Трансконтейнер» по продажам и развитию бизнеса Александр Подылов.

«Безусловно, это радостное событие, так как новый маршрут Чэнду – Вена знаменует собой расширение географии инициативы «Один пояс, один путь», к которой сегодня присоединилась и Австрия. Мы планируем организовывать курсирование поездов между Китаем и Австрией на регулярной основе и в ближайшее время рассчитываем расширить географию перевозок на соседние с Австрией страны. Контейнерный терминал «ТрансКонтейнер» в г. Добра (Словакия), где осуществляется перегруз контейнеров с колеи 1520 на 1435 будет способствовать дальнейшей интеграции стран региона в международную сеть железнодорожной доставки грузов в контейнерах на Евразийском пространстве. Мы видим огромный интерес среди клиентов к новому транспортному продукту в связи с чем, с оптимизмом смотрим на развитие данного маршрута», — подчеркнул Александр Подылов.