Информационно-аналитическое агентство

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    • Прибыль РЖД снизилась

    28.04.2018

    • ОАО «РЖД» опубликовала финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за 1 квартал 2018 года, которая отражает показатели более 60 филиалов и представительств компании в России и за рубежом.

    Выручка составила 431,3 млрд рублей – на 5,4% больше, чем в январе-марте  2017 году.

    Себестоимость продаж увеличилась на 8,6% до 362,9 млрд рублей.

    При этом  валовая прибыль компании снизилась на 8,9% до 68,3 млрд рублей, прибыль от продаж – на 18,9% до 34,9 млрд рублей.

    Чистая прибыль составила 9,2 млрд рублей – на 35,1% меньше, чем по итогам 1 квартала 2017 года.

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