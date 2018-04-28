Прибыль РЖД снизилась

ОАО «РЖД» опубликовала финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета за 1 квартал 2018 года, которая отражает показатели более 60 филиалов и представительств компании в России и за рубежом.

Выручка составила 431,3 млрд рублей – на 5,4% больше, чем в январе-марте 2017 году.

Себестоимость продаж увеличилась на 8,6% до 362,9 млрд рублей.

При этом валовая прибыль компании снизилась на 8,9% до 68,3 млрд рублей, прибыль от продаж – на 18,9% до 34,9 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 9,2 млрд рублей – на 35,1% меньше, чем по итогам 1 квартала 2017 года.