Крокотейнеры Hapag-Lloyd

Два необычных 20-футовых контейнера появились у Hapag-Lloyd. На них в стиле граффити изображены крокодилы, джунгли и хоккеисты. Таким образом, сообщает Hapag-Lloyd, компания расширяет сотрудничество с профессиональной хоккейной командой «Crocodiles Hamburg».

Уже в ближайшее время контейнеры отправятся в первый рейс – в Колумбию.

В рамках социальной акции Hapag-Lloyd предлагает сфотографироваться на фоне необычных контейнеров всем, кто увидел их в порту, на судне или на складе под хештегом #crocotainer. «Крокотейнеры символизируют наши взаимосвязи с Гамбургом и «Crocodiles», – отметил директор подразделения Hapag-Lloyd по управлению контейнерным парком Никлас Охлинг. – Мы с нетерпением ждем фото со всего мира».

Отмечается, что «Crocodiles Hamburg» с энтузиазмом поддержали эту кампанию.