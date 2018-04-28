Количество инновационных вагонов в России растет

30 тыс. инновационных вагонов произведено в России в 2017 году. Об этом сообщил руководитель отдела исследований транспортного машиностроения Института проблем естественных монополий Игорь Скок в ходе 23-й международной выставки TransRussia-2018.

«Этот объем составляет порядка 50% от общего числа изготовленных вагонов, — сказал И.Скок. -Для сравнения, в 2016 году было изготовлено 23 тыс. инновационных вагонов. Рост количества инновационных вагонов виден в абсолютном выражении».

Кроме того, И.Скок рассказал о дефиците комплектующих для инновационных вагонов. «Что касается преимуществ использования инновационных вагонов – это увеличение ремонтного интервала. Чем больше вагон эксплуатируется, тем больше приносит прибыли. Однако часто случается так, что когда вагон заходит на ремонт, для него нет комплектующих. И он в ожидании простаивает 2–3 недели, хотя ремонт длится всего 3 дня. Нужно обеспечить ремонтников неиссякаемым запасом комплектующих», — резюмировал И.Скок.