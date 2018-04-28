Информационно-аналитическое агентство

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    • Итоги работы Северо-Западного пароходства

    28.04.2018

    • Северо-Западное пароходство подвело итоги работы за первый квартал этого года. Так, за три месяца объем перевозок судами Северо-Западного пароходства составил 1,2 млн тонн, показав снижение на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

    В общем объеме перевозок около 0,36 млн тонн (30%) составили перевозки новыми теплоходами СЗП — 10 судами DCV36 (головное судно «Аметист») и 7 судами RSD49 «Нева-Лидер».

    Судами СЗП перевозились зерновые грузы — 0,5 млн тонн (+43 %), черные металлы —0,2 млн тонн (-17%), химические и минеральные удобрения — 0,19 млн тонн (-16%), уголь — 0,14 млн тонн (-44%), цветные металлы — 0,04 млн тонн (-20%), лесные грузы — 0,05 млн тонн (+51%), остальные грузы — 0,08 млн тонн.

    Как сообщили SeaNews в компании, на увеличение объёмов перевозки лесных грузов повлиял рост их потребления деревоперерабатывающими компаниями Скандинавии. Значительное увеличение объемов перевозки зерна вызвано переориентацией части флота на его транспортировку в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой и ростом урожая в 2017 году. Это привело к снижению объёмов перевозок по другим основным грузам, но в целом положительно отразилось на экономических показателях компании. Доходы от фрахтовой деятельности составили 1,65 млрд руб. в сравнении с 1,49 млрд руб. за 1 квартал 2017 года. 

    Большую часть перевозок — около 0,86 млн тонн или 72% от общего объема, — составили экспортные грузы пароходства, которые при этом сократились на 10%. Основная номенклатура экспорта — это зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

    Перевозки между иностранными портами составили 0,34 млн тонн или 28% от общего объема, показав снижение 3%.

    Объем импортных грузоперевозок пароходства снизился на 33% до 0,02 млн тонн, что вызвано общим сокращением импорта в Россию из стран Европы. Доля импорта в общем объеме перевозок за отчётный период составила 1,6%.

    Внутрироссийские перевозки за отчетный период практически не осуществлялись, сообщает пресс-служба компании.

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