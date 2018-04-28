Информационно-аналитическое агентство

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    • Закрытие жд движения на Сахалине перенесли

    28.04.2018

    • Трехмесячное закрытие железнодорожного движения на острове Сахалин в связи с «перешивкой» железной дороги, объявленное в феврале этого года, решено перенести на лето 2019 года.

    Весь комплекс работ по реконструкция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги с колеи 1067 мм на 1520 мм должен завершиться к 2020 году, об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

    На днях было проведено первое технологическое «окно» по укладке широкой колеи. Работы велись на перегоне Чехов — Томари. Именно здесь осенью 2016 года была завершена очередная плановая укладка, при этом на данном участке пути по западному побережью острова оставался незавершенный отрезок длиной в 25 км. В течение мая-июня работы здесь будут завершены, и комплекс путевой техники передислоцируется на перегон Ильинское — Арсентьевка.

    В этом году предстоит выполнить работы по укладке 52,4 км рельсошпальной решетки на совмещенных железобетонных шпалах. В 2019 году планируется закончить работы по переукладке пути на колею 1520 мм по всему Сахалину, кроме участка Холмск — Шахты, который будет переустроен в 2020 году.

    Вся работа этом году будет осуществляться в рамках технологических «окон» 5 раз в неделю по 10 часов, между которыми будут идти поезда. Движение пригородных поездов будет сохранено частично, с корректировкой графика.

    Трехмесячное закрытие движения в рамках модернизации железнодорожного пути на Сахалине решено перенести на лето 2019 года.

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