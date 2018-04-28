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    • «Балтийский флот» отбуксировал ПЭБ

    28.04.2018

    • Буксирная компания ООО «Балтийский флот» осуществила вывод единственного в мире плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» (ПЭБ) из порта Санкт-Петербург. В операции по выводу ПЭБ участвовали все буксиры компании: «Тайфун», «Торнадо», «Лукман», «Малик», «Акмал».

    Как сообщили SeaNews в компании, «Академик Ломоносов»из порта Санкт-Петербург отправится в Мурманск, а потом по Северному морскому пути к месту работы и подключен к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту Певек.

     ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов» — это несамоходное судно с двумя атомными реакторными установками «КЛТ-40» на борту, предназначенное для обеспечения электроэнергией и теплом труднодоступных объектов в северных морях, а также для опреснения морской воды. Согласно техническим характеристикам, ПЭБ способен в номинальном режиме выдавать в береговые сети до 70 МВт электроэнергии и 300 МВт тепловой энергии, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением 200 000 человек.

    Плавучая атомная станция малой мощности состоит из гладкопалубного несамоходного судна с двумя реакторными установками КЛТ-40С ледокольного типа, разработанными ОАО «ОКБМ им. Африкантова». Длина судна — 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Установленная электрическая мощность каждого реактора — 35 МВт, тепловая мощность — 140 гигакалорий в час.

     

     

    Фото ООО»Балтийский флот»

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