«Балтийский флот» отбуксировал ПЭБ

Буксирная компания ООО «Балтийский флот» осуществила вывод единственного в мире плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» (ПЭБ) из порта Санкт-Петербург. В операции по выводу ПЭБ участвовали все буксиры компании: «Тайфун», «Торнадо», «Лукман», «Малик», «Акмал».

Как сообщили SeaNews в компании, «Академик Ломоносов»из порта Санкт-Петербург отправится в Мурманск, а потом по Северному морскому пути к месту работы и подключен к береговой инфраструктуре, сооружаемой в порту Певек.

ПЭБ проекта 20870 «Академик Ломоносов» — это несамоходное судно с двумя атомными реакторными установками «КЛТ-40» на борту, предназначенное для обеспечения электроэнергией и теплом труднодоступных объектов в северных морях, а также для опреснения морской воды. Согласно техническим характеристикам, ПЭБ способен в номинальном режиме выдавать в береговые сети до 70 МВт электроэнергии и 300 МВт тепловой энергии, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением 200 000 человек.

Плавучая атомная станция малой мощности состоит из гладкопалубного несамоходного судна с двумя реакторными установками КЛТ-40С ледокольного типа, разработанными ОАО «ОКБМ им. Африкантова». Длина судна — 144 метра, ширина — 30 метров. Водоизмещение — 21,5 тысячи тонн. Установленная электрическая мощность каждого реактора — 35 МВт, тепловая мощность — 140 гигакалорий в час.

Фото ООО»Балтийский флот»