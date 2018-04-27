FLNG Exmar в простое

Exmar ищет работу для своего плавучего завода по производству сжиженного природного газа «Caribbean FLNG».

Как сообщает LNG World News, с июля прошлого года, то есть с момента сдачи в эксплуатацию, «Caribbean FLNG» простаивал на американской верфи Wison. В 2015 году планировалось, что плавучий завод будет передан канадской Pacific Exploration and Production, но в марте прошлого года контракт был расторгнут. С тех пор Exmar безуспешно пытается найти работу для установки.

Сейчас «Caribbean FLNG» переправлен на временное размещение в Китай на верфи COSCO, где Exmar намерен рассмотреть несколько проектов, на которых мог бы работать «Caribbean FLNG».

Отмечается, что емкость хранения плавучего завода составляет свыше 16 тыс. куб. м, мощность регазификации – 500 тыс. тонн в год.