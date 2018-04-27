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    • FESCO запускает «Быстрый путь»

    27.04.2018

    • FESCO запускает «Быстрый путь» (Hayamichi, はやみち【早道) – новый сервис ускоренной регулярной перевозки грузов в контейнерах из портов Японии в Москву через Владивостокский морской торговый порт.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, в настоящее время средний срок доставки из портов Японии в Москву составляет 27 суток. За счет оптимизации технологии сквозной перевозки FESCO рассчитывает сократить среднее транзитное время до 20 суток, а для отправок из ближайших портов, например, Тоямы – до 15 суток.

    Транспортировка по регулярной морской линии Japan Trans-Siberian Line (JTSL) в зависимости от порта отправки займет до 7 суток, обработка и погрузка на железную дорогу в ВМТП – до 3 суток, доставка по Транссибирской железнодорожной магистрали в Москву – 10 суток.

    Новая услуга будет полностью базироваться на собственных активах FESCO, включая регулярные морской и железнодорожный сервисы, портовые мощности и контейнерный парк. Перевозки будут осуществляться из портов Иокогама, Симидзу, Нагоя, Кобе, Тояма.

    Запуск сервиса «Быстрый путь» является частью проекта развития сети маршрутов ускоренной регулярной доставки грузов из портов Азиатско-Тихоокеанского региона на основе действующих услуг FESCO. Первым в этом проекте стал сервис «Шанхай-Москва за 20 дней», стартовавший в январе прошлого года. Сегодня более 70% грузов на этом направлении транспортируется быстрее чем за 20 суток.

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