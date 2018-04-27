Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16

    27.04.2018
  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018ГлобальноКонтейнерооборотСингапурФевральШанхайЯнварь 13.03.2018 Контейнерооборот лидеров
    По итогам первых 2 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 6,3 млн TEU. За отчетный период через причалы […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 12.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 2, 2018
    Рынок Азовского моря после праздников медленно возвращается в рабочий режим.  Тем не менее, ставки на этой неделе показывают […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИнвестицииТуапсинский морской торговый портЮг 10.01.2018 Капитальные инвестиции в Туапсе
    В 2018 году вырастут в 2,6 раза
    0
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 16.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2018
    На 16 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились.  Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ИмпортПодакцизные товарыСтатистика таможниЭкспортЯнварь 20.03.2018 Экспорт и импорт подакцизных грузов
    Экспорт водки впервые с мая прошлого года упал
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 29.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2018
    На 5 неделе года во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились.  Так, в порту Роттердам, по […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ФевральЧерные металлыЭкспортЯнварь 23.04.2018 Экспорт черных металлов
    По данным ФТС, по итогам января-февраля 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 22.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2018
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых сохранилась на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореМартФрахтовые ставкиЮг 30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
    На Азовском море наблюдается небольшая коррекция. По данным судового брокера «Руфко», на рынке появляется все больше и больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 20.04.2018 Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2018 года составил 42,7 млн TEU – на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017АвгустАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьРоссияСентябрьСтатистика таможниУгольФевральЭкспортЯнварь 12.01.2018 Экспорт угля и кокса
    По итогам 11 месяцев 2017 года объем российского экспорта каменного угля составил 164,1 млн тонн. Это на 11,4% […]
    0
    2018Азово-Донской бассейнЗерноНавигация 22.03.2018 Весна идет — зерну дорогу
    Первые в новой навигации суда прошли на Дону. 20 марта первое судно встало на погрузку зерна к причалу […]
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики