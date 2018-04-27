Тестовая отправка груза из Японии в Китай

«Морской порт в бухте Троицы» (ООО «МПБТ) обеспечило судозаход парома «Eastern Dream», принявшего на борт тестовую партию груза из Японии в Китай, по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-2».

«Морской порт в бухте Троицы» осуществил выгрузку транзитного груза — комплектующих для цифрового оборудования — из г. Сакаиминато (Япония) для дальнейшей отправки в г. Чанчунь (Китай). В этот же день на борт парома погрузили контейнер с сельскохозяйственной техникой, предварительно доставленный в Зарубино из Чанчуня, для отправки в Сакаиминато.

Организатором грузоперевозки выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом — японский логистический оператор Nippon Express, сообщили SeaNews в порту. Паром «Eastern Dream» грузовместимостью 4 тыс. тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry (Южная Корея).

«Выгодное географическое расположение «Морского порта в бухте Троицы» позволяет перемещать грузы между Японией и северо-восточной частью Китая по кратчайшему пути, а инфраструктура порта — в короткие сроки осуществлять процедуры оформления и перевалку», — отметила руководитель обособленного подразделения ООО «Ниппон Экспресс (Рус)» во Владивостоке Евгения Захарова.

Для «Морского порта в бухте Троицы» возможности международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2» имеют стратегическое значение. МТК соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портом Зарубино и является многоцелевым, комплексным проектом развития, затрагивающим интересы правительств и деловых сообществ России и Китая.

Напомним, год назад ООО «МПБТ» обеспечило судозаход контейнеровоза «MSRN 1» с тестовой партией груза из Китая в Корею, по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-2».