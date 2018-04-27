Российская логистика в период новых санкций

Встреча с генеральным директором группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG Дмитрием Лагуном состоялась во время выставки TransRussia 2018, которая проходила в Москве с 17 по 19 апреля. Мы попросили Дмитрия поделиться своим прогнозом и оценкой влияния новых санкций на российский логистический рынок.

Дмитрий, на Ваш взгляд, скажется ли – и, если скажется, то как – введение новых санкций против России на логистическом бизнесе?

Конечно же, скажется. В первую очередь – на покупательском спросе населения. Произойдет снижение уровня потребления, что в свою очередь приведет к сокращению грузопотоков.

Ваша компания как-то почувствовала влияние санкций на себе?

Уменьшения грузопотока AsstrA не замечает. В данной ситуации мы прилагаем больше усилий в продажах и активностях, направленных на удержание и развитие своей доли на

российском рынке. Это наше «противоядие».

В условиях международных санкций статистика показывает замедление динамики грузопотоков. Если в январе-феврале мы еще видели серьезный прирост импорта – 25-30% по отношению к прошлому году, то в марте рост составил только 11%.

А по экспорту?

Экспорт напрямую зависит от состояния курса рубля. Соответственно, его падение спровоцирует рост объема экспорта.

Но под санкции попала часть экспортеров…

Да, например, «Русал», один из крупнейших российских экспортеров, в нынешней ситуации будет вынужден искать другие рынки сбыта. На это потребуется время. Однако другие предприятия за счет ослабления рубля смогут увеличить объемы экспорта.

Прогнозируете ли Вы в связи с новыми санкциями какое-то изменение маршрутов грузопотоков и логистических цепочек?

Да, конечно, потому что Америка закрылась. Фактически, рынки, работающие через американский доллар, будут недоступны, потому что расчеты блокируются. Останутся рынки, которые могут работать за евро. Это могут быть азиатское и индонезийское направления.

Чем опыт работы в условиях ранее введенных санкций может помочь в нынешней ситуации – или сейчас все кардинально по-другому?

Наша первая стратегия, в которой был сделан акцент на диверсификацию, появилась еще в 2009 году. Тогда мы почувствовали, что сильно зависим от логистики, завязанной на Россию, и приняли решение о перенаправлении фокуса на внутриевропейские перевозки.

В 2009 году более 90% приходилось на маршруты, связанные с СНГ и Россией в частности. Сегодня эта цифра значительно ниже, потому что порядка 35% транспортных заказов приходится на перевозки внутри Европейского Союза. Однажды принимая коррективы в управлении грузопотоками, необходимо последовательно придерживаться выбранной линии.

Сейчас вы вносите какие-то изменения в стратегию?

В компании принят стратегический план развития до 2030 года. При этом каждые три года происходит актуализация стратегии развития. Так, в этом году мы начали реализацию стратегии компании на 2018-2020 годы. Наши аналитики отслеживают темпы роста по отраслям и странам. В качестве приоритета мы выбираем те направления и отрасли, где темпы роста выше среднего. И там, где логистика играет интересную и важную роль в товаропотоках.

Санкции — это кризис или, скорее, стимул к развитию?

Санкции по умолчанию несут негативный характер. При этом они создают новые вызовы для развития бизнеса. Они также провоцируют изменения на рынке, которые всегда работают на тех, кто готов быстро совершенствоваться: менять подход в работе и бизнес-менталитет. В AsstrA мы прививаем культуру гибкости и привычку к изменениям, поэтому вся наша команда готова к трансформациям.

Говоря об изменениях, какие новые проекты вы сейчас реализуете – или планируете реализовать?

Ежегодно мы стараемся запускать порядка шести проектов. Это дальнейшая географическая экспансия, освоение новых отраслей и разработка специализированных решений для отраслевых клиентов.

Если говорить о географическом развитии AsstrA, то в этом году мы открыли офис в Румынии. В качестве следующей точки на карте мы планируем запуск работы офиса в Испании. Мы также продолжаем расширение нашей представительской сети в Китае.

Если говорить об освоении отраслевых проектов, мы стартовали в прошлом году с Pharma Logistics, Chemicals Logistics и Automotive Logistics. Они нацелены на совершенствование логистических решений для предприятий фармацевтического и химического секторов, а также автомобилестроения.

На протяжении нескольких лет успешно функционируют проекты Fashion&Beauty, Hi-Tech Logistics и Wood&Paper Logistics, которые предлагают логистические решения для индустрии моды и красоты, техники и электроники, а также деревообрабатывающей отрасли.

На данный момент в компании функционируют 13 отраслевых отделов. Для нас важно понимать запросы клиентов и ориентировать свои услуги на решение специфических задач.

Каковы Ваши прогнозы на ближайшую перспективу?

Мы остались довольны результатами первого квартала. Прилагаем все усилия, чтобы и во втором квартале показать позитивную динамику. Мы движемся к нашей главной задаче – увеличить показатели на 20-25% к концу года.