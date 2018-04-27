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    • Первая в мире автономная швартовка

    27.04.2018

    • Wärtsilä успешно закончила тестирование инновационной технологии по автономной швартовке судна. Эксперимент проводился с января по апрель на пароме «Folgefonn», принадлежащем норвежскому оператору Norled. Длина судна составляет 83 м. Завершающим этапом тестирования стали швартовные испытания в порту в реальной обстановке. Как отмечают в компании, все прошло полностью в автоматическим режиме, ни на одном из этапов капитану не потребовалось переключаться в ручной режим управления.

    Система автономной швартовки запускается в двух км от причала, скорость судна постепенно замедляется, затем в автоматическом режиму выполняется маневрирование при постановке судна к причалу и швартовка, пока судно не будет закреплено у причала.  Эта технология работает и в обратном порядке – когда судно отшвартовывается.

    Маневрирование судна, включая рулевое управление и движение, автоматически запускается программным обеспечением, однако ручной режим доступен на любом этапе. Отмечается, что технология Wärtsilä обеспечивает безопасность, снижая риски возможной человеческой ошибки. 

    Паром «Folgefonn» оснащен и другими инновационными технологиями Wärtsilä, в том числе автоматической беспроводной зарядкой.

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