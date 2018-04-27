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    • Новый логистический бизнес MOL

    27.04.2018

    • Mitsui O.S.K. Lines (MOL) консолидирует логистический бизнес под новым брендом MOL Worldwide Logistics.

    В июле MOL планирует создать компанию – неоперирующего судовладельца со штаб-квартирой в Гонконге. После того, как компания получит все необходимые лицензии от транспортных властей на тех рынках, на которых будет работать, она централизует маркетинг, закупки, маршрутные операции под единым брендом MOL Worldwide Logistics.

    CEO новой компании, а также заместителем генерального директора подразделения Product Transport Business назначен Майкл Го. Под его руководством MOL Logistics и MOL Consolidation Service разработают оптимальные маршруты с использованием разных видом транспорта, а также создадут дополнительные сервисы.

    В такой конфигурации новая компания, а также MOL Logistics и MOL Consolidation Service будут совместно использовать единую облачную систему экспедирования грузов для контроля и управления всеми цепочками транспортировки и на всех этапах. Кроме того, MOL Worldwide Logistics будет продолжать развивать сервис с использованием информационно-коммуникационных технологий, таких как роботизация бизнес-процессов.

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