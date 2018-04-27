Новая техника в Усть-Луге

Автопарк МТП Усть-Луга пополнился двумя новыми погрузчиками-манипуляторами Sennebogen. Как сообщили SeaNews в порту, техника предназначена для разгрузки железнодорожных составов с углем, который стал одним из приоритетных направлений в работе МПК «Юг-2».

Машины (модель 830 модификация M) оборудованы усиленной ходовой частью, полностью модифицированной стрелой и совершенной системой диагностики.

Манипуляторы оснащены усиленными 2,5-кубовыми грейферами компании Robotec, которые в несколько раз повышают производительность труда.