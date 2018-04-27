Информационно-аналитическое агентство

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    • Новая техника в Усть-Луге

    27.04.2018

    • Автопарк МТП Усть-Луга пополнился двумя новыми погрузчиками-манипуляторами Sennebogen. Как сообщили SeaNews в порту, техника предназначена для разгрузки железнодорожных составов с углем, который стал одним из приоритетных направлений в работе МПК «Юг-2». 

    Машины (модель 830 модификация M) оборудованы усиленной ходовой частью, полностью модифицированной стрелой и совершенной системой диагностики.

    Манипуляторы оснащены усиленными 2,5-кубовыми грейферами компании Robotec, которые в несколько раз повышают производительность труда.

     

     

     

     

     

     

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