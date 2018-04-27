Вторая очередь RWG в Роттердаме

По информации Dynamar, Rotterdam World Gateway, совместное предприятие DP World (30%), CMA Terminals (30%), MOL (20%) и HMM (20%), объявил тендер на строительство второй фазы терминала.
Правда, официальное решение о строительстве дополнительных 1,1 км причальной стенки еще предстоит принять, ер заинтересованным сторонам уже предложено представить свои предл
Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь
Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.