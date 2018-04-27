Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • Вторая очередь RWG в Роттердаме

    27.04.2018

    • По информации Dynamar, Rotterdam World Gateway, совместное предприятие DP World (30%), CMA Terminals (30%), MOL (20%) и HMM (20%), объявил тендер на строительство второй фазы терминала.

    Правда, официальное решение о строительстве дополнительных 1,1 км причальной стенки еще предстоит принять, ер заинтересованным сторонам уже предложено представить свои предл

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    ПодписатьсяДемо-доступ
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Состав и периодичность выпуска аналитических материалов с примерами смотрите здесь

    Доступ к уникальным авторским отраслевым материалам сайта SeaNews.
    Вам будут доступны абсолютно все новостные материалы сайта www.SeaNews.ru, которые недоступны больше нигде. Вы узнаете о наиболее важных и горячих событиях в мире транспорта и грузоперевозок, а архив сайта с 2000 года откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Безработные контейнеровозыГлобальноДекабрь 09.01.2018 Безработные контейнеровозы
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 25 декабря 2017 года сократился и по вместимости, и по количеству судов.  […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 26.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2018
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок на всех исследуемых трейдах, кроме внутриазиатского. Ставки из Китая на […]
    0
    2017ГлобальноДекабрьКонтейнерооборотСингапурШанхай 23.01.2018 Контейнерооборот лидеров
    Суммарно Шанхай и Сингапур в 2017 году перевалили порядка 74 млн TEU. Шанхай занимает лидирующую позицию в мировом […]
    0
    2017ГлобальноРефконтейнер 30.03.2018 Мировой парк рефконтейнеров
    Суммарный объем мирового парка рефконтейнеров в 2017 году достиг 2,74 млн TEU млн TEU. Это на 3% больше, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 22.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2018
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость бункерного топлива опустилась, только в некоторых сохранилась на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 02.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2018
    На 14 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. В Сингапуре и Санкт-Петербурге стоимость мазута выросла, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГрузооборотКонтейнерооборотМартРоттердамФевральЯнварь 23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    Меньше сырой нефти, угля и руды
    0
    ВаниноТерминалУголь 26.02.2018 Новый угольный терминал в Ванино
    Запустит резидент Свободного порта Владивосток
    0
    2018АпрельГлобальноФрахтовые ставки 23.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2018
    На 16 неделе года по основным исследуемым трейдам отмечены незначительные изменения. Только ставки из Китая на Персидский залив […]
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМарт 05.03.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2018
    Цены на бункерное топливо пошли вниз
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 09.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 15 неделя 2018
    На 15 неделе на рынке бункерного топлива наблюдается разноплановая динамика, однако без каких-либо значимых изменений. Газойль подешевел практически […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 23.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 17 неделя 2018
    На 17 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане подешевели […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики