Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • «Восточный порт» обработал 300 крупнотоннажных балкеров

    27.04.2018

    • АО «Восточный Порт» завершило погрузку угля на судно типа capesize, ставшее 300-м по счету за время работы стивидорной компании.

    Балкер «FPMC B Guard» дедвейтом 180 тыс. тонн взял на борт 143 тыс. тонн экспортного угля премиального качества на глубоководном причале специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» и отправился в Тайвань, сообщили SeaNews в компании.

    Отмечается, что «Восточный Порт» – единственный порт в Приморском крае, где возможна обработка крупнотоннажных балкеров дедвейтом более 180 тыс. тонн. «Благодаря природным глубинам и глубине 16,5 метров у причалов специализированного угольного комплекса порт может принимать и отгружать угольную продукцию на суда типа capesize. Высокая производительность с применением конвейерного оборудования позволяет обеспечить погрузку на суда такого типа со скоростью более 60 тыс. тонн в сутки. В среднем, на погрузку уходит менее трех суток», — рассказал директор по эксплуатации АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

    С начала этого года «Восточный Порт» обработал 185 судов, 20 из которых — типа capesize. За аналогичный период 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 180 судов, из них — 15 типа capesize.

    180
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    COSCOБалкерНовострой 15.01.2018 Супербалкер для COSCO
    Второй в мире по величине балкер сдан в эксплуатацию в Шанхае China Ore Shipping, дочерней компании China Cosco […]
    0
    Восточный портРекордРЖД 20.03.2018 Рекорд Восточного порта
    По суточной выгрузке в зимний период
    0
    COSCOБалкерНовостройТанкер 16.01.2018 Четыре судна за первую неделю января
    Сдала в эксплуатацию COSCO Shipping Heavy Industry
    0
    Восточный портТехнологии 26.02.2018 Начат монтаж пересыпных станций
    В Восточном порту
    0
    Восточный портОборудованиеСоколов Максим ЮрьевичУголь 16.04.2018 К эксплуатации готово
    Министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в «холодном» запуске высокотехнологичного погрузочного оборудования на Третьей очереди специализированного угольного […]
    0
    K LineБалкерСерия судов 19.01.2018 «Коронная серия» балкеров “K” Line пополнилась
    Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line) приняла в эксплуатацию балкер серии «Corona». Судно получило название «Corona Wisdom». Оно построено […]
    0
    Восточный портЖелезная дорога 02.02.2018 Железнодорожный парк Новый
    Строит Восточный порт
    0
    БалкерНовостройСПГ 22.02.2018 Самый большой балкер на СПГ
    Сдан в эксплуатацию
    0
    БалкерКонтейнеровозыТанкерФинансыФлот 14.03.2018 Балкерный флот подорожал
    Контейнерный и танкерный – подешевели
    0 Только для подписчиков SeaNews
    Восточный портЖелезная дорогаИнфраструктураСоколов Максим ЮрьевичУголь 16.04.2018 Министр открыл движение
    Нового железнодорожного парка отправления станции Находка Восточная ДВЖД
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 16
    27.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 16
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики