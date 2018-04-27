«Восточный порт» обработал 300 крупнотоннажных балкеров

АО «Восточный Порт» завершило погрузку угля на судно типа capesize, ставшее 300-м по счету за время работы стивидорной компании.

Балкер «FPMC B Guard» дедвейтом 180 тыс. тонн взял на борт 143 тыс. тонн экспортного угля премиального качества на глубоководном причале специализированного угольного комплекса АО «Восточный Порт» и отправился в Тайвань, сообщили SeaNews в компании.

Отмечается, что «Восточный Порт» – единственный порт в Приморском крае, где возможна обработка крупнотоннажных балкеров дедвейтом более 180 тыс. тонн. «Благодаря природным глубинам и глубине 16,5 метров у причалов специализированного угольного комплекса порт может принимать и отгружать угольную продукцию на суда типа capesize. Высокая производительность с применением конвейерного оборудования позволяет обеспечить погрузку на суда такого типа со скоростью более 60 тыс. тонн в сутки. В среднем, на погрузку уходит менее трех суток», — рассказал директор по эксплуатации АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

С начала этого года «Восточный Порт» обработал 185 судов, 20 из которых — типа capesize. За аналогичный период 2017 года к причалам порта вставали под погрузку 180 судов, из них — 15 типа capesize.