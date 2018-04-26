Panalpina увеличила прибыль

Panalpina опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Выручка группы составила 1,4 млрд швейцарских франков (1,45 млрд долларов) – на 10,7% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 11,4% до 370,7 франков (378,7 млн долларов).

Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза до 64,4 млн франков (65,8 млн долларов), операционная прибыль – почти в 1,5 раза до 24,4 млн франков (24,9 млн долларов).

Консолидированная чистая прибыль составила 16,6 млн франков (17 млн долларов) – на 33,9% выше прошлогоднего показателя.

«Начало 2018 года было многообещающим, – отметил, комментируя итоги квартала, CEO Panalpina Штефан Карлен. – Рентабельность перевозки единицы груза выросла как в авиа-, так и в морских перевозках. И хотя в сегменте Ocean Freight у нас по-прежнему убыток, в сравнении с последним кварталом 2017 года он сократился. Солидную операционную прибыль показал логистический сегмент».

Объем морских перевозок сократился на 4% в результате того, что один из контрактов, по которому шли большие объемы груза, не был продлен. Валовая прибыль с TEU увеличилась на 7,5% до 303 франков (309,5 доллара), валовая прибыль по сегменту Ocean Freight составила 108,9 млн франков (111,2 млн долларов) – на 3,2% больше, чем годом ранее. Операционный убыток составил 5,8 млн франков (5,9 млн долларов) против убытка 3,8 млн франков (3,9 млн долларов) в первом квартале 2017 года.

Авиаперевозки выросли на 3%, при этом валовая прибыль с тонны груза увеличилась на 19,2% до 739 франков (755 долларов), а валовая прибыль по сегменту – на 22,9% до 177,8 млн франков (181,6 млн долларов). Операционная прибыль в сегменте Air Freight составила 26,9 млн франков (27,5 млн долларов), на 57,3% больше, чем годом ранее.

В сегменте Logistics валовая прибыль увеличилась на 1,8% до 84 млн франков (85,8 млн долларов), операционная прибыль – в 1,4 раза до 3,4 млн франков (3,5 млн долларов).