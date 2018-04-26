Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • Panalpina увеличила прибыль

    26.04.2018

    • Panalpina опубликовала финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

    Выручка группы составила 1,4 млрд швейцарских франков (1,45 млрд долларов) – на 10,7% больше, чем годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 11,4% до 370,7 франков (378,7 млн долларов).

    Показатель EBITDA вырос в 2,4 раза до 64,4 млн франков (65,8 млн долларов), операционная прибыль – почти в 1,5 раза до 24,4 млн франков (24,9 млн долларов).

    Консолидированная чистая прибыль составила 16,6 млн франков (17 млн долларов) – на 33,9% выше прошлогоднего показателя.

    «Начало 2018 года было многообещающим, – отметил, комментируя итоги квартала, CEO Panalpina Штефан Карлен. – Рентабельность перевозки единицы груза выросла как в авиа-, так и в морских перевозках. И хотя в сегменте Ocean Freight у нас по-прежнему убыток, в сравнении с последним кварталом 2017 года он сократился. Солидную операционную прибыль показал логистический сегмент».

    Объем морских перевозок сократился на 4% в результате того, что один из контрактов, по которому шли большие объемы груза, не был продлен. Валовая прибыль с TEU увеличилась на 7,5% до 303 франков (309,5 доллара), валовая прибыль по сегменту Ocean Freight составила 108,9 млн франков (111,2 млн долларов) – на 3,2% больше, чем годом ранее. Операционный убыток составил 5,8 млн франков (5,9 млн долларов) против убытка 3,8 млн франков (3,9 млн долларов) в первом квартале 2017 года.

    Авиаперевозки выросли на 3%, при этом валовая прибыль с тонны груза увеличилась на 19,2% до 739 франков (755 долларов), а валовая прибыль по сегменту – на 22,9% до 177,8 млн франков (181,6 млн долларов). Операционная прибыль в сегменте Air Freight составила 26,9 млн франков (27,5 млн долларов), на 57,3% больше, чем годом ранее.

    В сегменте Logistics валовая прибыль увеличилась на 1,8% до 84 млн франков (85,8 млн долларов), операционная прибыль – в 1,4 раза до 3,4 млн франков (3,5 млн долларов).

    178
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2017Kuehne+NagelФинансы 28.02.2018 Финансы Kuehne + Nagel
    Kuehne + Nagel опубликовали финансовые показатели по итогам 2017 года. Выручка группы увеличилась на 11,2% до 22,2 млрд […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 15.02.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 7, 2018
    Новые грузы, появляющиеся на рынке, поддерживают ставки на высоком уровне. С прошлой недели ставки фрахта прибавили пару долларов […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельБункерное топливоБункеровкаГлобально 02.04.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2018
    На 14 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная. В Сингапуре и Санкт-Петербурге стоимость мазута выросла, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017ГрузооборотНовороссийский морской торговый портФинансы 04.04.2018 На чем выиграл и на чем потерял НМТП
    Выступая  вчера на конференц-колле НМТП, заместитель генерального директора по финансам и экономике Евгений Коньков прокомментировал финансовые показатели группы […]
    0
    2017АвгустАвтоимпортАвтоэкспортАпрельИюльИюньМайМартНоябрьОктябрьСентябрьСтатистика таможниФевральЯнварь 17.01.2018 Автоэкспорт и автоимпорт
    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2017 года составил 77,3 тыс. единиц – на 26,9% больше, […]
    0
    2018АпрельФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 20.04.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 15
    На 15 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания пошли вниз. […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018МартПогрузкаРЖДФевральЯнварь 02.04.2018 Грузы РЖД
    По итогам первого квартала 2018 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом […]
    0
    2018АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаМартПродажиФевральЯнварь 05.04.2018 Уверенный рост на авторынке
    АЕБ: Дальнейший рост – наиболее вероятный сценарий на 2018 год
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 18.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3, 2018
    Рынок Азовского моря практически стабилизировался. Торговля не так активна и в настоящее в настоящее время подвержена колебаниям курса […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореМартФрахтовые ставкиЮг 30.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13, 2018
    На Азовском море наблюдается небольшая коррекция. По данным судового брокера «Руфко», на рынке появляется все больше и больше […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноМарт 12.03.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2018
    На 11 неделе года почти во всех исследуемых портах цены на бункерное топливо повысились. Только в Пусане подешевел […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2017MaerskMaersk LineФинансы 09.02.2018 Финансы Maersk
    Убыток по группе, Maersk Line с прибылью
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    20.04.2018 «БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики