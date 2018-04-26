HHLA инвестирует 350 млн в интермодальный бизнес

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) инвестирует 350 млн евро в свою дочернюю компанию Metrans Group. Тем самым HHLA намерена расширять интермодальную деятельность через железнодорожного оператора Metrans.

1 апреля этого года HHLA приобрела акции Metrans, держателем которых оставалось руководство компании, и стала ее единственным акционером.

Как отмечается в официальном сообщении HHLA, наблюдательный совет Metrans утвердил кадровые изменения в руководстве. Председателем правления назначен Питер Кисс, который работает в группе с 1999 года. Кроме того, в исполнительный совет вошли COO Metrans Мартин Хоринек и CFO Павел Покорный. Основатель и предыдущий CEO Metrans Иржи Самек продолжит сотрудничать с Metrans в качестве консультанта.

HHLA уже интегрировала польскую дочернюю компанию Polzug и ее бизнес в Metrans.

В 2017 году Metrans перевезла по железной дороге свыше 1 млн стандартных контейнеров. Группа управляет 13 терминалами в континентальной Европе, пять из которых являются ключевыми хабами-терминалами.