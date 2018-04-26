Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • HHLA инвестирует 350 млн в интермодальный бизнес

    26.04.2018

    • Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) инвестирует 350 млн евро в свою дочернюю компанию Metrans Group. Тем самым HHLA намерена расширять интермодальную деятельность через железнодорожного оператора Metrans.

    1 апреля этого года HHLA приобрела акции Metrans, держателем которых оставалось руководство компании, и стала ее единственным акционером.

    Как отмечается в официальном сообщении HHLA, наблюдательный совет Metrans утвердил кадровые изменения в руководстве. Председателем правления назначен Питер Кисс, который работает в группе с 1999 года. Кроме того, в исполнительный совет вошли COO Metrans Мартин Хоринек и CFO Павел Покорный. Основатель и предыдущий CEO Metrans Иржи Самек продолжит сотрудничать с Metrans в качестве консультанта.

    HHLA уже интегрировала польскую дочернюю компанию Polzug и ее бизнес в Metrans.

    В 2017 году Metrans перевезла по железной дороге свыше 1 млн стандартных контейнеров. Группа управляет 13 терминалами в континентальной Европе, пять из которых являются ключевыми хабами-терминалами.

    162
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    WWLЗебрюггеИнвестициитерминалы ро-ро 16.02.2018 WWL инвестирует 20 млн долларов
    В ро-ро терминал в порту Зебрюгге
    0
    HHLAГрузия 06.03.2018 HHLA в Грузии
    Polzug Intermodal в Грузии перешел в собственность дочерней структуры HHLA и теперь будет работать под названием HHLA Project […]
    0
    ИнвестицииКамчаткаНОВАТЭКСПГ 16.02.2018 1,5 млрд долларов в камчатский СПГ-терминал
    Вложит «Новатэк»
    0
    Kuehne+NagelИнвестицииСПТехнологии 15.01.2018 Kuehne + Nagel создает СП с Temasek
    Kuehne + Nagel и сингапурская инвестиционная компания Temasek подписали меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на создание совместного предприятия […]
    0
    2017ИнвестицииТуапсинский морской торговый портЮг 22.03.2018 Инвестиции ТМТП
    В 2017 году АО «Туапсинский морской торговый порт» (входит в UCL Holding) направил на развитие портовой инфраструктуры 350,4 […]
    0
    ИнвестицииКТСПТехнологии 15.02.2018 Инвестиции КТСП
    В 2017 году на реализацию программы развития ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» направлено более 650 млн рублей, из них […]
    0
    2017HHLAКонтейнерооборотФинансы 13.02.2018 Предварительные итоги HHLA
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала предварительные неаудированные финансовые показатели за 2017 год. Выручка по группе увеличилась […]
    0
    2018ИнвестицииТуапсинский морской торговый портЮг 10.01.2018 Капитальные инвестиции в Туапсе
    В 2018 году вырастут в 2,6 раза
    0
    HHLAКонтейнерный терминалСделкаЭстония 27.03.2018 Немцы в Мууге
    HHLA покупает Transiidikeskuse
    0
    АкционерыИнвестицииНовороссийский морской торговый портПланы 03.04.2018 НМТП об аресте акционеров
    А также о переводе тарифов в рубли, налоговых претензиях, перспективных направлениях и инвестиционной программе
    0
    ИнвестицииИнфраструктураПриморский крайСтратегия 18.04.2018 Стратегия развития портовой деятельности
    В Приморском крае
    0
    ИнвестицииПланыФинансированиеЮжная Корея 05.04.2018 Амбициозный план Южной Кореи
    По обновлению флота
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    20.04.2018 «БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики