DP World увеличил контейнерооборот

DP World опубликовал основные операционные показатели за первый квартал 2018 года.

В сумме терминалы группы обработали 17,6 млн TEU – на 7,3 больше, чем годом ранее.

Наиболее значительно вырос контейнерооборот в регионе Ближний Восток, Европа и Африка – на 9,8% до 7,4 млн TEU.

В регионе Австралия, Северная и Южная Америка объем перевалки контейнеров увеличился на 6,1% до 2,2 млн TEU.

В регионе АТР и Индийский субконтинент оборот контейнеров вырос на 5,3% до 8 млн TEU.

Как отмечают в компании, рост оборота DPW выше, чем динамика в среднем по рынку, которая, по данным Drewry Maritime, в первом квартале составила 4,6%.

Однако в сравнении с динамикой предыдущего квартала темпы роста несколько замедлились – напомним, в четвертом квартале 2017 года суммарный контейнерооборот DPW увеличился на 10,3%, в том числе перевалка в регионе Ближний Восток, Европа и Африка выросла на 13,4%, в регионе АТР и Индийский субконтинент – на 6,8%, в регионе Австралия, Северная и Южная Америка – на 12,9%.