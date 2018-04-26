Информационно-аналитическое агентство

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    • DP World увеличил контейнерооборот

    26.04.2018

    • DP World опубликовал основные операционные показатели за первый квартал 2018 года.

    В сумме терминалы группы обработали 17,6 млн TEU – на 7,3 больше, чем годом ранее.

    Наиболее значительно вырос контейнерооборот в регионе Ближний Восток, Европа и Африка – на 9,8% до 7,4 млн TEU.

    В регионе Австралия, Северная и Южная Америка объем перевалки контейнеров увеличился на 6,1% до 2,2 млн TEU.

    В регионе АТР и Индийский субконтинент оборот контейнеров вырос на 5,3% до 8 млн TEU.

    Как отмечают в компании, рост оборота DPW выше, чем динамика в среднем по рынку, которая, по данным Drewry Maritime, в первом квартале составила 4,6%.

    Однако в сравнении с динамикой предыдущего квартала темпы роста несколько замедлились – напомним, в четвертом квартале 2017 года суммарный контейнерооборот DPW увеличился на 10,3%, в том числе перевалка в регионе Ближний Восток, Европа и Африка выросла на 13,4%, в регионе АТР и Индийский субконтинент – на 6,8%, в регионе Австралия, Северная и Южная Америка – на 12,9%.

     

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