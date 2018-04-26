Финансы Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

Выручка группы увеличилась на 13,1% до 4,9 млрд швейцарских франков (4,97 млрд долларов), валовая прибыль – на 11,8% до 1,8 млрд франков (1,9 млрд долларов).

Показатель EBITDA вырос на 12,5% до 289 млн франков (295,2 млн долларов), операционная прибыль – на 12,9% до 236 млн франков (241,1 млн долларов).

Чистая прибыль составила 184 млн франков (188 млн долларов), на 11,5% больше, чем за первый квартал прошлого года.

Объем морских перевозок вырос на 5% до 1,079 млн TEU. Операционная прибыль в сегменте Seafreight увеличилась на 4,3% до 97 млн франков (99,1 млн долларов).

Авиаперевозки выросли более чем на 20% и составили 422 тыс. тонн, операционная прибыль в сегменте Airfreight составила 81 млн франков (82,8 млн долларов), на 12,5% выше, чем годом ранее.

В сегменте Overland оборот увеличился на 16,4%, валовая прибыль – на 16,8%.

В сегменте Contract Logistics валовая прибыль выросла на 11,3%, операционная прибыль несколько сократилась и составила 34 млн франков (34,7 млн долларов).