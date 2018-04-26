Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • Финансы Kuehne + Nagel

    26.04.2018

    • Kuehne + Nagel опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2018 года.

    Выручка группы увеличилась на 13,1% до 4,9 млрд швейцарских франков (4,97 млрд долларов), валовая прибыль – на 11,8% до 1,8 млрд франков (1,9 млрд долларов).

    Показатель EBITDA вырос на 12,5% до 289 млн франков (295,2 млн долларов), операционная прибыль – на 12,9% до 236 млн франков (241,1 млн долларов).

    Чистая прибыль составила 184 млн франков (188 млн долларов), на 11,5% больше, чем за первый квартал прошлого года.

    Объем морских перевозок вырос на 5% до 1,079 млн TEU. Операционная прибыль в сегменте Seafreight увеличилась на 4,3% до 97 млн франков (99,1 млн долларов).

    Авиаперевозки выросли более чем на 20% и составили 422 тыс. тонн, операционная прибыль в сегменте Airfreight составила 81 млн франков (82,8 млн долларов), на 12,5% выше, чем годом ранее.

    В сегменте Overland оборот увеличился на 16,4%, валовая прибыль – на 16,8%.

    В сегменте Contract Logistics валовая прибыль выросла на 11,3%, операционная прибыль несколько сократилась и составила 34 млн франков (34,7 млн долларов).

    169
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельГлобальноФрахтовые ставки 16.04.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2018
    На прошлой неделе наблюдалось снижение спотовых ставок на трейде Азия – Европа и Средиземноморье. На южноамериканском направлении, напротив, […]
    0
    2018ЗерноИмпортСтатистика таможниЭкспортЯнварь 20.03.2018 Экспорт и импорт зерна
    За январь 2018 года Россия экспортировала порядка 2,48 млн тонн пшеницы и меслина, что на 27,6% больше показателя […]
    0
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 20.04.2018 Контейнероборот китайских портов
    Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных портов Китая по итогам первого квартала 2018 года составил 42,7 млн TEU – на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Азовское мореКаспийское мореМартФрахтовые ставкиЮг 12.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 10, 2018
    Рынок находился в том же состоянии, активность по-прежнему оставалась такой же высокой, как и на позапрошлой неделе.  Погода […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Внешняя торговляГлобальноЕвросоюзЯнварь 20.03.2018 Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    По импорту Россия на пятом месте
    0
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноЯнварь 09.01.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2018
    На второй неделе года практически во всех исследуемых портах стоимость всех видов топлива продолжило расти. Так, в Роттердаме, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноКитайКонтейнерооборотМартФевральЯнварь 19.04.2018 Контейнерооборот лидеров
    Контейнерооборот Шанхая по итогам первого квартала 2018 года составил 9,7 млн TEU. Это на 3,7% больше аналогичного периода […]
    0
    2018АвтотранспортГрузоперевозкиМорской транспортЯнварь 06.03.2018 Грузооборот российского транспорта
    По итогам первого месяца 2018 года перевозки грузов российским транспортом составили 547,5 млн тонн. Это на 3% больше […]
    0
    2018Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 25.01.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 4, 2018
    Ледовые ограничения и несколько возросшая торговая активность поддерживают рынок.
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноКонтейнерооборотУкраинаФевральЯнварь 21.03.2018 Контейнеры Украины
    Контейнерооборот портов Украины по итогам первых двух месяцев 2018 года составил 124,2 тыс. TEU. Это на 35,9% больше, […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018ГлобальноМартФрахтовые ставки 26.03.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2018
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок на всех исследуемых трейдах, кроме внутриазиатского. Ставки из Китая на […]
    0
    2018БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 09.02.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 5
    На 5 неделе года фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize и […]
    0 Только для подписчиков SeaNews








    • Грузоперевозки Показать всё
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    20.04.2018 «БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики