Информационно-аналитическое агентство

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    • Сухогруз налетел на причал

    26.04.2018

    • Сухогруз «Ocean Treasure» налетел на причал зернового терминала в аргентинском порту Росарио. Инцидент произошел во время движения судна по реке Парана. Судно готовилось к погрузке 24 тыс. тонн кукурузы и 27 тыс. тонн соевого шрота.

    Как сообщает gCaptain со ссылкой на представителя Палаты портовой и морской деятельности Аргентины, южный причал терминала работает с затруднениями, северный причал получил серьезные повреждения, один рабочий получил незначительную травму.

    Сообщается, что происшествие стало причиной повышения цен на соевый шрот.

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