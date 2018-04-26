Сухогруз налетел на причал

Сухогруз «Ocean Treasure» налетел на причал зернового терминала в аргентинском порту Росарио. Инцидент произошел во время движения судна по реке Парана. Судно готовилось к погрузке 24 тыс. тонн кукурузы и 27 тыс. тонн соевого шрота.

Как сообщает gCaptain со ссылкой на представителя Палаты портовой и морской деятельности Аргентины, южный причал терминала работает с затруднениями, северный причал получил серьезные повреждения, один рабочий получил незначительную травму.

Сообщается, что происшествие стало причиной повышения цен на соевый шрот.