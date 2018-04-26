Информационно-аналитическое агентство

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    • Российские судоверфи загружены наполовину

    26.04.2018

    • Насколько сегодня загружены российские верфи и уйдут ли российские компании к китайским судостроителям, своим мнением на Санкт-Петербургском морском форуме в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова поделился директор Морского инженерного бюро Геннадий Егоров.

    «В действительности российские судостроительные заводы загружены неравномерно, – считает Г.Егоров. – Очень важно, что сейчас происходит переход с поголовного строительства военных кораблей на гражданские суда. Потенциал российский судостроителей пока не выбран. Нельзя сказать, что судоверфи загружены на 100%. Хорошо, если на 50%».

    «Для меня непонятно, по какой причине российские компании обращаются в Китай. Мы по-прежнему стоим дороже, чем китайцы?» – задал вопрос директор юридической фирмы «Ремеди» Андрей Супруненко.

    «Все привыкли рассматривать со стороны «хорошо-плохо», «российское – нероссийское», – сказал Г.Егоров. – Вообще-то все просто: это просто бизнес и деньги. Нужно уметь Российские судоверфи загружены наполовинузаказывать суда на низком рынке, то есть тогда, когда это эффективно. В Китае этот инструмент, с точки зрения стоимости, влияет на некое «безумство» наших коллег. Если российские судостроители будут называть цифры, существенно превышающие цены здравого смысла, то заказчики уйдут в Китай или Турцию. И, по моему мнению, в Китай – вряд ли. Я думаю, это будет Турция».

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