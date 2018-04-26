Информационно-аналитическое агентство

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    • Продуктовый импорт

    26.04.2018

    • По статистике 2 месяцев 2018 года, ввоз практически всех продуктов питания на территорию РФ снизился.  

    Так, по данным Федеральной таможенной службы, за январь-февраль ввоз мяса свежего и мороженого составил 60,9 тыс. тонн – это на 17,3% меньше, чем годом ранее.

    Также упали поставки на российский рынок изделий и консервов из мяса — на 20,7% до 2,1 тыс. тонн.
    Свежего и мороженого мяса птицы за 2 месяца 2018 года импортировали на 0,3% меньше, чем годом ранее, его объем составил 28,3 тыс. тонн. 

    В то же время импорт рыбы вырос по сравнению с тем же периодом 2017 года на 27,7% до 85,8 тыс. тонн.

    Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-февраля 2017 года на 45,7%, составив 21,7 тыс. тонн. 
    Сливочного масла было импортировано 9 тыс. тонн, что на 48,3% меньше, чем в январе-феврале 2017 года.

    Одновременно с этим значительно вырос импорт растительного масла – по итогам 2 месяцев 2018 года он увеличился по отношению к показателю прошлого года в 2,6 раза, до 4,4 тыс. тонн. Отметим, что пальмового масла в феврале в Россию ввезли 97 тыс. тонн, что на 33,4% больше показателя предыдущего месяца.

    Импорт цитрусовых за январь-февраль 2018 года снизился на 1,2%, их объем достиг порядка 386,9 тыс. тонн. Из фруктов в Россию в феврале этого года также ввозили яблоки – 89,4 тыс. тонн (+6,6% к январю 2018 года), бананы –131,3 тыс. тонн (-7,3% к январю 2018 года).

    По итогам января-февраля поставки сахара-сырца упали на 65,9%, составив всего 1 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, вырос — на 16,2% до 47,6 тыс. тонн.

    Поставки кофе и чая на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 12,4% (до 30,8 тыс. тонн) и на 6,6% (до 25,1 тыс. тонн) соответственно.

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