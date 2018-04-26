О санкциях и невостребованности грузов

На каком этапе необходимо запрашивать у клиента документы, чтобы проверить на санкции, и как часто на практике грузополучатель отказывается от груза? Опытом своей компании поделилась директор юридического департамента Mediterranean Shipping Company Rus Наталья Шванвич в ходе Санкт-Петербургского морского форума. Который прошел в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова.

«В нашей компании мы применяем многоступенчатую проверку по грузам и грузовладельцам. Первый подход нас осуществляется еще на обсуждения букинга. Уже на этом этапе мы выясняем возможно ли принять данный груз к перевозке. Вводить клиента в заблуждение и говорить «да, мы тебя повезем» нельзя», – сказала Н.Шванвич.

По ее словам, на каждом этапе организации перевозки в MSC Rus проводятся дополнительные проверки. На этапе формирования коносамента дополнительно проверяются участники перевозки, чтобы они не были внесены в санкционные листы. «К моменту погрузки на борт мы знаем, что груз и его владельцы абсолютно чисты с точки зрения санкционной политики, и груз может спокойно следовать в порт».

Практически всегда, если груз идет в Крым, его не берут к перевозке, отметили участники форума. Вопросы, относящиеся к перевозкам груза в/из Крыма, Н.Шванвич назвала провокационными с точки зрения адресации их к представителю международного перевозчика. «Этот вопрос должен решаться на межгосударственном уровне, – сказала она. – Согласно санкциям, перевозка из/в Крым запрещена. И, так как все контейнерные перевозчики являются иностранными, они вынуждены санкциям подчиняться». Другой вопрос, что перевозчику вменяется обязанность, когда он должен проверить всеми возможными средствами, куда следует этот груз и для кого. «Если перевозчик это выполняет в той степени возможности, которая была предоставлена, скорее всего, на него не будет наложено никаких-либо санкционных последствий», – пояснила Н.Шванвич.

Говоря о невостребованных грузах, Н.Шванвич подчеркнула: «Это огромная боль любого перевозчика. Сейчас такие случаи встречаются не так часто, как это было раньше. К сожалению, это имеет определенную сезонность – перевозка фруктов и овощей. Есть отправители, которым лишь бы перевезти товар. А там кому-нибудь продадим, думают они. В итоге приходят контейнеры, которые простаивают в ожидании забора. И генерируют огромные затраты, которые зачастую становятся дороже самого товара. Для того, чтобы избежать такой ситуации, у нас ведется пре-скрининг всех товаров, которые мы отправляем, кроме того, мы полагаемся на благонадежность наших клиентов».

«Если все-таки дело доходит до этого, есть два варианта. Либо по согласованию с грузотправителем мы все-таки возвращаем им этот груз, то есть делаем обратный вывоз этих контейнеров. Либо, если совсем патовая ситуация, мы уходим в суд и судимся с грузополучателем. Насколько это успешно с коммерческой точки зрения, зависит от стоимости груза. С точки зрения судебной практики у нашей компании не было ни одного проигранного дела в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. Там мы оспаривали вопросы, когда при незабранном грузе грузополучатель был обязан платить нам деньги», – резюмировала Н.Шванвич.