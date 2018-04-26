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    • Дорогомиловский суд по лондонскому делу

    26.04.2018

    • «Совкомфлот» не прокомментировал решение Дорогомиловского суда, который на этой неделе заочно приговорил бывших топ-менеджеров «Совкомфлота» и «Новошипа» – Юрия Никитина, Дмитрия Скаргу и Тагира Измайлова – к разным срокам тюремного заключения и штрафам.

    SeaNews получил комментарий адвоката Майка Лакса, партнера юридической фирмы Lax & Co, представлявшего интересы Ю.Никитина в суде в Лондоне. Цитируем:

    Дорогомиловский суд по лондонскому делу«Я не видел никакого решения Дорогомиловского суда, поэтому сложно комментировать в деталях. Обвинения в Дорогомиловском суде были очень похожи на отдельные обвинения, предъявленные тем же ответчикам в Высоком суде Англии. Вы помните, что за исключением ряда исковых требований, касавшихся комиссионных, которые были предъявлены господину Никитину, Clarksons и Galbraiths, все те обвинения со стороны Совкомфлота были отклонены и Высоким судом Англии, и Апелляционным судом. Более того, Высокий суд и Апелляционный суд даже обязали Совкомфлот выплатить господину Никитину компенсацию порядка 75 млн долларов за неправомерное замораживание активов господина Никитина». 

    «Поэтому, если теперь Дорогомиловский суд признал господина Никитина виновным в создании преступного сообщества, которое мошенническим путем завладело средствами Совкомфлота, за что он должен отбывать срок 15 лет, то складывается странная ситуация, когда жертва преступления по решению Высокого суда Англии должна выплатить главарю преступного сообщества 75 млн долларов. Следовательно, один из судов ошибается. Который из двух?»

    «Высокий суд Англии заслушал устные и письменные показания многочисленных свидетелей и экспертов с обеих сторон; процесс вел судья, имеющий большой опыт в области морского и коммерческого права; протоколы заседаний публиковались каждый день, и все могли с ними ознакомиться; наконец, судья обнародовал решение, которые было полностью аргументировано и резюмировало доказательства, оно было на нескольких сотнях страниц».

    «В Московском суде, напротив, слушания проходили под председательством судьи, о знаниях и опыте которого в сфере шиппинговых контрактов, регулируемых британским законодательством, неизвестно; эксперты в области шиппинга и бухгалтерского учета для дачи показаний и перекрестных допросов, по всей видимости, не привлекались; протокол не публиковался, и мы не видели решения, не говоря уже о детальной мотивировке. Мы оставляем вашим читателям решать, который из судов с большей степенью вероятности был прав, а который ошибался».

    Напомним, по данным ТАСС, Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заочно приговорил Ю.Никитина к 15 годам заключения, Д.Скаргу – к 12 годам и Т.Измайлова – к 11 годам. Кроме того, Ю.Никитину назначен штраф в размере 5 млн рублей, Д.Скарге – 3 млн рублей, Т.Измайлову – 2,5 млн рублей. Суд также обратил в доход государства арестованное ранее имущество подсудимых – деньги, акции и квартиры.

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