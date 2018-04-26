В Петербурге село на мель рефсудно

По данным ГМСКЦ, 25 апреля в 7-45 теплоход «Андалузия Стар» (флаг Багамских островов, порт приписки Нассау, судовладелец Star Reefers AS), следуя с рефгрузом 7000 тонн в Большой порт Санкт-Петербург, при входе в Новоканонерскую гавань сел на мель. В 8-35 при помощи трех буксиров ЗАО «Портофлот» судно снялось с мели и продолжило движение к причалу КСЗ-15. Пострадавших нет. Проведенное обследование корпуса водотечности, разлива нефтепродуктов не выявило.

В 16-15 25 апреля в порту Архангельск в районе Фактория у причала №167 на буксире «МБ-1214» (флаг РФ, судовладелец ООО «Северонефтегазфлот»), стоящем на зимнем отстое без экипажа на борту, было обнаружено поступление забортной воды в корпус судна и увеличение крена на левый борт. Прибывшая аварийная группа Морспасслужбы приступила к откачке воды двумя погружными насосами производительностью по 100 куб. м. По завершению откачки воды из корпуса планируется работа по обнаружению места протечки его заделку, наблюдение и локализация возможного розлива нефтепродуктов.