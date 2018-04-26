Информационно-аналитическое агентство

  • Подписаться

    •
    • Рус
    • Eng

    • В Петербурге село на мель рефсудно

    26.04.2018

    • По данным ГМСКЦ, 25 апреля в 7-45 теплоход «Андалузия Стар» (флаг Багамских островов, порт приписки Нассау, судовладелец Star Reefers AS), следуя с рефгрузом 7000 тонн в Большой порт Санкт-Петербург, при входе в Новоканонерскую гавань сел на мель. В 8-35 при помощи трех буксиров ЗАО «Портофлот» судно снялось с мели и продолжило движение к причалу КСЗ-15. Пострадавших нет. Проведенное обследование корпуса водотечности, разлива нефтепродуктов не выявило.

    В 16-15 25 апреля в порту Архангельск в районе Фактория у причала №167 на буксире «МБ-1214» (флаг РФ, судовладелец ООО «Северонефтегазфлот»), стоящем на зимнем отстое без экипажа на борту, было обнаружено поступление забортной воды в корпус судна и увеличение крена на левый борт. Прибывшая аварийная группа Морспасслужбы приступила к откачке воды двумя погружными насосами производительностью по 100 куб. м. По завершению откачки воды из корпуса планируется работа по обнаружению места протечки его заделку, наблюдение и локализация возможного розлива нефтепродуктов.

     

     

     

     

    227
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    MaerskMaersk LineПожарПроисшествия 07.03.2018 Пожар на судне Maersk
    Четверо считаются пропавшими без вести, 23 спасены
    1
    Происшествия 03.04.2018 Задымление на судне в Севастополе
    Спасение рыбака со льдины в Петербурге
    0
    ПроисшествияТанкер 11.01.2018 Взрыв на горящем иранском танкере
    Вчера на иранском танкере «Sanchi», который загорелся после столкновения с китайским грузовым судном в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. […]
    0
    Происшествия 22.03.2018 В Ла-Манше перевернулось судно
    В проливе Ла-Манш после столкновения с бельгийским траулером «Deborah» перевернулось судно для генгруза «Britannica Hav», работающее под мальтийским […]
    0
    Происшествия 05.03.2018 70 контейнеров ушло за борт
    С контейнеровоза «Maersk Shanghai»
    0
    Происшествия 10.04.2018 В Баренцевом море спасли маломерные суда
    На Дальнем Востоке буксируют потерявших ход рыбаков и в Астрахани ликвидируют нефтеразлив
    0
    MaerskMaersk LineПожарПроисшествия 19.03.2018 Снова пожар на судне Maersk
    На «Maersk Kensington». Команда в безопасности
    0
    ПроисшествияСтолкновение 05.03.2018 Контейнеровоз MSC столкнулся с паромом DFDS
    3 марта в порту Флиссинген произошло столкновение ро-ро судна «Primula Seaways» и контейнеровоза «MSC Madrid». По имеющимся данным, […]
    0
    ПроисшествияРыбаки 25.01.2018 В Японском море пропало судно
    Ведется поиск
    0
    ПроисшествияРыбаки 20.02.2018 Происшествия с траулерами
    В Охотском и Баренцевом море
    0
    Происшествия 09.01.2018 Нефтеразлив в Новороссийске
    По данным ГМСКЦ, в 10-25 8 января у причала № 5 НМТП при бункеровке бункеровщиком «Марица» (порт регистрации […]
    0
    Происшествия 26.01.2018 Происшествие на Морском канале
    Навал балкера на ледокол
    0








    • Грузоперевозки Показать всё
    26.04.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 17, 2018
    25.04.2018 Волжское пароходство официально открыло навигацию
    25.04.2018 Антверпен продолжает расти на контейнерах
    24.04.2018 «Новотранс» представил проект LUGAPORT
    23.04.2018 Больше контейнеров в Роттердаме
    20.04.2018 «БашВолготанкер» открыл навигацию досрочно
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики