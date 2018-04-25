OOCL займется искусственным интеллектом

Microsoft Research Asia (MSRA), научно-исследовательское подразделение Microsoft, и Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) объявили о партнерстве, направленном на изучение возможностей применения искусственного интеллекта для оптимизации операций и повышения эффективности в шиппинге.

По словам Стива Сиу, Chief Information Officer OOCL, компания рассчитывает сократить свои операционные расходы примерно на 10 млн долларов в год за счет применения технологии искусственного интеллекта.

Как отмечают в компании, OOCL рассматривает искусственный интеллект как ключевую составляющую своей концепции цифровой трансформации.

OOCL ежемесячно обрабатывает более 30 млн данных по судам. На основе искусственного интеллекта и машинного обучения компания разрабатывает систему аналитического прогнозирования расписаний судов и причальных операций.