Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт и импорт ТНП

    25.04.2018

    • Российский импорт кожаной обуви в январе-феврале 2018 года, по данным ФТС РФ, составил 13,2 млн пар, что на 33,5% больше, чем было ввезено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении импорт кожаной обуви вырос на 30,2%, достигнув 332,2 млн долларов.

    Также увеличился импорт одежды — за два месяца ее ввезли на сумму 1,1 млрд долларов, что на 21,6% больше, чем годом ранее.

    Хлопчатобумажных тканей за отчетный период было импортировано 53,9 млн квадратных метров — на 69,5% больше, чем в январе-феврале 2017 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 34,9%, составив 26,3 млн долларов.

    Также объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 36,5% — до 13,2 млн квадратных метров. Доходы от экспорта выросли на 36,8% и достигли 7,8 млн долларов.

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