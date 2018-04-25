В апреле стоимость нефти, опираясь на ряд позитивных факторов, впервые с конца 2014 года пробила отметку $75 за баррель. Правда, после опубликования отчета Американского института нефти (API), в котором указывается на рост запасов сырой нефти на 1 млн баррелей против ожидаемого их сокращения, цены на нефть пошли вниз.

Так, по данным агентств, в среду к 10:00 мск цены снизились в Лондоне до $73, а в Нью-Йорке – до $67,6 за баррель.

Тем не менее, ценовой прогноз для рынка нефти позитивный. Аналитики нефтяного рынка в ближайшее время ожидают подорожания нефти до $80 долларов за баррель и выше. Также на такую возможность указал и наш министр энергетики Александр Новак.

На этом фоне, по данным ФТС, российский экспорт нефти за 2 месяца 2018 года увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 42,3 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 27,8% – до 19,5 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-февраль этого года увеличился на 3,2% до 26,9 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки также увеличился – на 27,4% (до 2,6 млрд долларов).

Дизельного топлива было экспортировано около 9 млн тонн, что на 6,8% больше уровня января-февраля прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился на 30,9%, до 4,9 млрд долларов.

Вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 9,8% (до 835,8 тыс. тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла еще существеннее – на 41,8% – и составила 472,7 млн долларов.

Экспорт природного газа за январь-февраль 2018 года составил 35,2 млрд кубометров, что ниже показателя прошлого года на 10,2%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 6,2% – до 7,08 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам двух месяцев 2018 года было экспортировано 5 млн тонн (рост в 2,4 раза) на сумму 667,8 млн долларов (рост в 2,8 раза).