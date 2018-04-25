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    • Макаровка и Торгово-промышленная палата РФ подписали соглашение

    25.04.2018

    • Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Торгово-промышленная палата Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в рамках Санкт-Петербургского морского форума «Актуальные аспекты морского судоходства». Подписи под документом поставили первый проректор Макаровки Николай Глебов и вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

    Как рассказал в беседе с SeaNews В.Чубаров, цели соглашения исходят из той деятельности, которой занимаются участники соглашения. Это взаимодействие в области морской тематики, в том числе и морского права, а также сотрудничество по подготовке специалистов, в частности, возможность стажировки курсантов в Морской арбитражной комиссии. Соглашение носит рамочный характер. «Если возникнут конкретные вещи, мы будет еще более детализировать условия соглашения», – отметил В.Чубаров.

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