Макаровка и Торгово-промышленная палата РФ подписали соглашение

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Торгово-промышленная палата Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в рамках Санкт-Петербургского морского форума «Актуальные аспекты морского судоходства». Подписи под документом поставили первый проректор Макаровки Николай Глебов и вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров.

Как рассказал в беседе с SeaNews В.Чубаров, цели соглашения исходят из той деятельности, которой занимаются участники соглашения. Это взаимодействие в области морской тематики, в том числе и морского права, а также сотрудничество по подготовке специалистов, в частности, возможность стажировки курсантов в Морской арбитражной комиссии. Соглашение носит рамочный характер. «Если возникнут конкретные вещи, мы будет еще более детализировать условия соглашения», – отметил В.Чубаров.