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    • Инновационный буксир от Damen

    25.04.2018

    • Damen представил свой революционный портовый буксир проекта RSD 2513.

    Как поясняют в компании, главная инновационность проекта заключается в том, что по сути у судна две носовых части, так что оно всегда может работать носом вперед.

    Тяга на гаке – 75 тонн при буксировке толканием и 71 тонна при кильватерной буксировке.

    Кроме того, у RSD 2513 больше высота надводного борта, чем обычно бывает у буксиров такого размера (длина – 25 м).

    Также, в целях повышения безопасности экипажа рубке использовано безосколочное стекло.

    Надстройка смонтирована с использованием клея, чтобы снизить шумы и вибрацию.

    Буксир оснащен системой удаленного мониторинга.

    Damen намерен продемонстрировать новинку в разных портах Европы, начать промо-тур решили с Италии.

    Инновационный буксир от Damen

    Инновационный буксир от Damen

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