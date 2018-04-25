Инновационный буксир от Damen

Damen представил свой революционный портовый буксир проекта RSD 2513.

Как поясняют в компании, главная инновационность проекта заключается в том, что по сути у судна две носовых части, так что оно всегда может работать носом вперед.

Тяга на гаке – 75 тонн при буксировке толканием и 71 тонна при кильватерной буксировке.

Кроме того, у RSD 2513 больше высота надводного борта, чем обычно бывает у буксиров такого размера (длина – 25 м).

Также, в целях повышения безопасности экипажа рубке использовано безосколочное стекло.

Надстройка смонтирована с использованием клея, чтобы снизить шумы и вибрацию.

Буксир оснащен системой удаленного мониторинга.

Damen намерен продемонстрировать новинку в разных портах Европы, начать промо-тур решили с Италии.