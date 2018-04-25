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    • В России развивается флот ледокольных буксиров

    25.04.2018

    • О развитии флота ледокольных буксиров в Российской федерации говорили участники Санкт-Петербургского морского форума, который прошел вчера в Государственном университете морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова.

    «В нашей стране обновляется гражданский флот, и не только по грузовым судам и ледоколам, – отметил руководитель группы обеспечения управления безопасностью и качеством ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Карпачев. – Можно сказать, что у нас создался целый современных флот новых ледокольных буксиров».

    По информации Д.Карпачева, в 2016 году было принято в эксплуатацию 2 ледокольных буксира валовой вместимостью 396 рег. тонн. В 2017 году в состав флота принят уникальный буксир валовой вместимостью более 1 тыс. рег. тонн, который совершил рейс из Новороссийска в Мурманск. «Это судно имеет полный комплект международных документов, включая свидетельство судна полярного плавания, – отметил Д.Карпачев. – А в этом году, в апреле, у нас спущен еще один ледокольный буксир «Надым». Мощность судна составляет 6,4 МВт».

    Как рассказал Д.Карпачев, ледокольные буксиры обеспечивает швартовку газовозов в порту Сабетта, а также ледовые работы в порту и на подходном судоходном канале, сопровождение танкеров для перевозки СПГ, буксировку несамоходных судов и плавучих сооружений, проводку судов в акватории портов и постановка к причалу, а также перевозку палубных грузов.

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