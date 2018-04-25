Волжское пароходство официально открыло навигацию

25 апреля состоялось торжественное открытие навигации «Волжского пароходства на верхней Волге. По сообщению компании, из ворот шлюза Городецкого гидроузла в Череповец и порты Онежского озера вышел караван из 4 теплоходов типа «Волго-Дон» и 4 буксиров-толкачей с секциями.

В ближайшую неделю, по прогнозам компании, в работу выйдут еще около 40 единиц флота. В прошлом году к навигации на верхней Волге пароходство также приступило 25 апреля.

Навигация «Волжского пароходства» в 2018 году началась на месяц раньше обычных сроков. Напомним, что 2 марта первые теплоходы пароходства прошли по реке Дон. На нижней Волге навигация открылась 1 апреля. На сегодняшний день перевезено 400 тыс. тонн различных грузов.

На реках работают более 60 судов грузового и буксирного флота «Волжского пароходства». К навигации 2018 года компания подготовила 183 теплохода, что на 5 больше, чем в 2017 году.

Фото: «Волжское пароходство»