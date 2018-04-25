Информационно-аналитическое агентство

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    • Антверпен продолжает расти на контейнерах

    25.04.2018

    • Грузооборот порта Антверпен в первом квартале составил 58,3 млн тонн, на 7,1% больше, чем годом ранее.

    Рост произошел по всей номенклатуре грузов за исключением конвенционального брейкбалка, однако главным драйвером роста были контейнеры.

    Контейнерооборот через Антверпен составил 2,7 млн TEU – на 10,7% больше, чем за первый квартал прошлого года. В марте был обработан рекордный объем – 980 тыс. TEU. Как отмечают в порту, рост произошел как в импорте, так и в экспорте.

    Существенно увеличился контейнеропоток на европейском направлении – на 14,5% по итогам квартала. Перевозки на/из Северной Америки выросли на 14,7% на фоне низкой базы прошлого года. На азиатском трейде объемы увеличились на 7%.

    В тоннах перевалка контейнерных грузов выросла на 9,5% до 32,6 млн тонн.

    «В дискуссии, которая сейчас ведется по поводу необходимости создания дополнительных контейнерных мощностей для того, чтобы обеспечить будущее порта Антверпен и его место в международной цепочке поставок, за основу взят прогноз, что рост составит 3,5% в год. Нынешний показатель плюс 9,5% в контейнерном сегменте не просто подтверждает потребность в дополнительных мощностях, но ясно свидетельствует о том, что предел по пропускной способности скоро будет превышен, и расширение мощностей для перевалки контейнеров потребуется гораздо раньше, чем изначально планировалось», – прокомментировал показатели CEO Администрации порта Жак Вандермейрен.

    Оборот ро-ро грузов увеличился на 6% до 1,3 млн тонн, при этом перевалка легковых автомобилей выросла на 2,3% до 323,9 тыс. единиц.

    Конвенциональный брейкбалк сократился на 3,1% до 2,5 млн тонн. Наиболее значительное снижение произошло в таких сегментах как цветные металлы, древесина, бумага и целлюлоза, а также фрукты, что обусловлено как волатильностью на соответствующих рынках, таки продолжающейся контейнеризацией.

    Оборот стали увеличился на 1,5%, несмотря на то что импорт стали упал на 9,9%. В частности, резко снизился импорт стали из Китая, в то время как заметно выросли поставки из России и Турции.

    Экспорт продукции сталелитейной промышленности увеличился на 19,7%, в частности, существенный рост произошел на североамериканском направлении.

    Оборот наливных грузов вырос на 4,6% до 18,6 млн тонн, в том числе химический налив увеличился на 6,8%, нефтепродукты – на 4,6%.

    Перевалка сухих грузов выросла на 7,4% до 3,4 млн тонн, главным образом за счет увеличения импорта угля, удобрений, песка и гравия, а также экспорта металлолома.

     

     

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