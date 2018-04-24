Экспорт цветных металлов

Объем российского экспорта необработанного алюминия за 2 месяца 2018 года увеличился на 21,2% по сравнению с аналогичным передом 2017 года и составил 639,4 тыс. тонн. В стоимостном выражении, по данным ФТС РФ, экспорт вырос на 44,7% – до порядка 1,3 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных сплавов за отчетный период года отгрузили 125,5 тыс. тонн – на 29,6% больше, чем в январе-феврале 2017 года. В денежном выражении их экспорт вырос еще более значительно – на 58,3% до 870,4 млн долларов.

Необработанного никеля по итогам 2 месяцев 2018 года было вывезено на 21,5% меньше, чем за тот же период в 2017 году, его объем составил 18,6 тыс. тонн. При этом доходы от экспорта необработанного никеля в отчетном периоде увеличились на 8% до 246,1 млн долларов.

В феврале 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,184 тыс. долларов за тонну – (+17,7% к февралю 2017 и -1,4% к январю 2018), меди – 7 тыс. долларов за тонну (+17,8% к февралю 2017 и -1,1% к январю 2018), никеля – 13,576 тыс. долларов за тонну (+27,8% к февралю 2017 и +5,4% к январю 2018).