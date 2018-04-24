ТрансКонтейнер увеличил прибыль

ТрансКонтейнер опубликовал финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета за первый квартал 2018 года.

Выручка составила 16,3 млрд рублей, на 16,7% больше, чем за первый квартал 2017 года. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 12,7% до 6,5 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 5,3%.

Показатель EBITDA увеличился на 16,4% до 2,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 42,2% против 40,8% годом ранее.

Валовая прибыль составила 1,8 млрд рублей – на 31,4 больше, чем по итогам первого квартала 2017 года.

Прибыль выросла на 19,5% и составила 1,5 млрд рублей, рентабельность по чистой прибыли увеличилась до 22,7% против 21,4% в первом квартале прошлого года.

Себестоимость продаж выросла на 15,1% до 14,4 млрд рублей. Рост операционных расходов, скорректированных на стоимость услуг соисполнителей, составил 7%.